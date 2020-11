Detto Fatto sospeso, la replica con sfilata in lingerie suscita perplessità (Di giovedì 26 novembre 2020) suscita perplessità e riaccende il dibattito la replica di Detto Fatto trasmessa dopo la sospensione dello show. Colpa della presenza di una sfilata in lingerie che ha attirato l’attenzione di alcuni utenti e in particolare di Valeria Fedeli, capogruppo del Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai. La trasmissione condotta da Bianca Guaccero è stata sospesa dopo la messa in onda di un tutorial su “come fare la spesa in modo sexy”, considerato da molti inopportuno. Alle 6 di mattina però sono state riproposte alcune repliche del programma. Fra i contenuti presentati anche una sfilata in lingerie sulle note della canzone Nove settimane e mezzo con la consulenza di Jennifer Dalla Zorza, famosa stilista di biancheria intima. La ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 novembre 2020)e riaccende il dibattito laditrasmessa dopo la sospensione dello show. Colpa della presenza di unainche ha attirato l’attenzione di alcuni utenti e in particolare di Valeria Fedeli, capogruppo del Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai. La trasmissione condotta da Bianca Guaccero è stata sospesa dopo la messa in onda di un tutorial su “come fare la spesa in modo sexy”, considerato da molti inopportuno. Alle 6 di mattina però sono state riproposte alcune repliche del programma. Fra i contenuti presentati anche unainsulle note della canzone Nove settimane e mezzo con la consulenza di Jennifer Dalla Zorza, famosa stilista di biancheria intima. La ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - HuffPostItalia : 'Detto Fatto' viene sospeso, ma poi va in replica la puntata della sfilata in lingerie - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - Marnie64780895 : Decidono di sospendere il programma, ma poi mandano in onda una replica. È il caso di dire: Detto/Non Fatto #DettoFatto - Blunaturale : RT @Giulia_B: In sintesi, quello che avevo da dire sulla questione 'Detto Fatto'. Non contiene indignazione per la gambetta alzata. https:/… -