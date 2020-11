Diego Armando Maradona morto | Napoli piange il suo dio Il sindaco de Magistris | “Intitoliamogli lo stadio San Paolo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “O core scuro scuro”. Forse non c’è bisogno di traduzione per dire come la notizia della morte diabbia sconvolto i napoletani. E non stupisce quindi che ildiLuigi deabbia proclamato il lutto cittadino né che le luci delloSan Paolo, che tremava ad ogni suo gol, ora sia illuminato come a contrastare una tristezza buia. Unoche potrebbe portare il suo nome. “Intitoliamo loSan Paolo a” twitta il primo cittadino. “Domani voglio trasmettere il volto diper tutta la partita. Potrebbe essere un’idea chiamarlo San Paolo-” ha detto il presidente del ...