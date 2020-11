Impossibile escluderli Vaccino ed effetti collaterali | il timore di Massimo Galli | tra 10 anni | che succede?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Ad aggiungere dubbi sui vaccini al coronavirus ci pensa un insospettabile,. Dopo le parole di Andrea Crisanti, che non vorrebbe utilizzarli prima dei test, ecco che l'infettivologo del Sacco di Milano, intervistato a Uno Mattina su Rai 1, spiega: "Non c'è alcun farmaco e nessunsu cui possiamo dire con certezza che non produrrànegativi da quando è stato iniettato e fino ai diecisuccessivi". Insomma, ilpotrebbe avere ripercussioni a lungo termine ad oggi sconosciute. Ma nonostante ciò,ha tagliato corto: "Lo utilizzerò". Dunque, la difesa di Crisanti: "Ha la mia stima. La sua reazione è stata legittimata dal fatto che questa ridda di notizie non sta facendo bene alla causa. Il primo che ha ...