Biden nomina Janet Yellen segretario del Tesoro: la "colomba" che vola sempre più in alto dopo i quattro anni alla guida della Fed (Di martedì 24 novembre 2020) Prima donna a guidare la Federal Reserve e ora prima donna a ricoprite la carica di segretario del Tesoro statunitense. Janet Yellen, nata nel 1946 a New York, è una stimata economista di orientamento keynesiano che ha affiancato alla carriera accademica diversi incarichi di nomina politica, fino ad arrivare alla nomina voluta da Joe Biden. Laureata a Yale, docente in diverse università tra cui la californiana Berkeley, negli anni '90 fu chiamata dall'allora presidente democratico Bill Clinton a presiedere il consiglio dei consulenti economici. Diventa poi presidente della Fed di San Francisco. Nel 2014 viene nominata, sotto la presidenza Obama, presidente ...

