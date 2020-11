Biathlon, Dorothea Wierer: “Vincerà la Coppa del Mondo chi si ammalerà di meno. In Finlandia voglio riaccendermi” (Di martedì 24 novembre 2020) Dorothea Wierer si sta preparando per l’esordio nella Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. La vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo ripartirà da Kontiolahti (Finlandia), dove sabato andrà in scena la prima gara della nuova stagione agonistica. L’azzurra ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Ogni stagione è diversa. Ora non mi sento in formissima, ho bisogno di gare per entrare nel ritmo, finora non ci sono stati tanti confronti. Le piste le conosciamo, ma preferisco focalizzarmi sulla forma, in Finlandia voglio riaccendermi“. Sulla strada verso un clamoroso tris ci sono diverse avversarie come la norvegese Tiril Eckhoff, Lisa Vittozzi e la svedese Stina Nilsson: “Più o meno ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)si sta preparando per l’esordio nelladel2020-2021 di. La vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo ripartirà da Kontiolahti (), dove sabato andrà in scena la prima gara della nuova stagione agonistica. L’azzurra ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Ogni stagione è diversa. Ora non mi sento in formissima, ho bisogno di gare per entrare nel ritmo, finora non ci sono stati tanti confronti. Le piste le conosciamo, ma preferisco focalizzarmi sulla forma, inriaccendermi“. Sulla strada verso un clamoroso tris ci sono diverse avversarie come la norvegese Tiril Eckhoff, Lisa Vittozzi e la svedese Stina Nilsson: “Più o...

Eurosport_IT : “Io per la Coppa del Mondo generale? La mia sensazione non è così buona ma le cose possono sempre cambiare” Forza… - Capdocj : RT @Eurosport_IT: “Io per la Coppa del Mondo generale? La mia sensazione non è così buona ma le cose possono sempre cambiare” Forza Doroth… - OA_Sport : Biathlon, Dorothea Wierer: “Vincerà la Coppa del Mondo chi si ammalerà di meno. In Finlandia voglio riaccendermi” - robbyfox21 : RT @Eurosport_IT: “Io per la Coppa del Mondo generale? La mia sensazione non è così buona ma le cose possono sempre cambiare” Forza Doroth… - robertotroncon : RT @Eurosport_IT: “Io per la Coppa del Mondo generale? La mia sensazione non è così buona ma le cose possono sempre cambiare” Forza Doroth… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Dorothea Wierer: “I miei 10 anni tutti Doro. Ora vinco più serena” La Gazzetta dello Sport Biathlon, Dorothea Wierer: “Vincerà la Coppa del Mondo chi si ammalerà di meno. In Finlandia voglio riaccendermi”

Dorothea Wierer si sta preparando per l’esordio nella Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo ripartirà da Kontiolahti (Finlandia), dove sabato andrà i ...

Black Friday 2020 Eurosport Player, 12 mesi di sport a 24,99€

In occasione del Black Friday 2020, Eurosport Player propone il pass annuale scontato del 50%: 24,99€ anziché 49,99€, ...

Dorothea Wierer si sta preparando per l’esordio nella Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo ripartirà da Kontiolahti (Finlandia), dove sabato andrà i ...In occasione del Black Friday 2020, Eurosport Player propone il pass annuale scontato del 50%: 24,99€ anziché 49,99€, ...