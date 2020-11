Juventus-Ferencvaros, Rebrov: “Non temiamo solo Ronaldo, faremo del nostro meglio” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Nel momento in cui si gioca a questo livello c’è una sorta di timore contro una squadra con giocatori forti. Non sappiamo cosa succederà ma vogliamo fare del nostro meglio per rappresentare il nostro paese e la nostra squadra. Si potrebbero commettere degli sbagli ma cercheremo di superare questa paura”. Lo ha detto l’allenatore del Ferencvaros, Serhij Rebrov, nel corso della conferenza stampa in programma alla vigilia del match contro la Juventus, per il quale il tecnico degli ungheresi teme non solo Cristiano Ronaldo ma anche tutti gli altri top player bianconeri: “La Juve ha tanti leader, sono tutti top player. Non ci dobbiamo concentrare su un unico calciatore, l’altra volta Ronaldo non ha segnato ma l’hanno fatto Morata e Dybala. Dobbiamo credere ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) “Nel momento in cui si gioca a questo livello c’è una sorta di timore contro una squadra con giocatori forti. Non sappiamo cosa succederà ma vogliamo fare delmeglio per rappresentare ilpaese e la nostra squadra. Si potrebbero commettere degli sbagli ma cercheremo di superare questa paura”. Lo ha detto l’allenatore del, Serhij, nel corso della conferenza stampa in programma alla vigilia del match contro la, per il quale il tecnico degli ungheresi teme nonCristianoma anche tutti gli altri top player bianconeri: “La Juve ha tanti leader, sono tutti top player. Non ci dobbiamo concentrare su un unico calciatore, l’altra voltanon ha segnato ma l’hanno fatto Morata e Dybala. Dobbiamo credere ...

