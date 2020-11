Due milioni al “Gratta e vinci”, svelato chi è il nuovo milionario del modenese (Di martedì 24 novembre 2020) Cifra record vinta a Vignola dove la proprietaria della tabaccheria “Arcobaleno” racconta chi è stato a vincere la cifra da capogiro. Il sogno di tutti quello di poter diventare milionari con un semplice “Gratta e vinci”, questa è la storia di Vignola, nel modenese dove nella tabaccheria “Arcobaleno” è accaduto l’incredibile. A raccontare l’accaduto Barbara L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 24 novembre 2020) Cifra record vinta a Vignola dove la proprietaria della tabaccheria “Arcobaleno” racconta chi è stato a vincere la cifra da capogiro. Il sogno di tutti quello di poter diventare milionari con un semplice, questa è la storia di Vignola, neldove nella tabaccheria “Arcobaleno” è accaduto l’incredibile. A raccontare l’accaduto Barbara L'articolo proviene da YesLife.it.

matteorenzi : Il presidente della Camera non può dire che Morra ha semplicemente sbagliato, perché con le frasi su Jole Santelli… - ZZiliani : Due cose da dire a #Marotta. La prima è che non gliel'ha ordinato il medico di ingaggiare #Eriksen; la seconda è ch… - matteosalvinimi : L’ultima del Pd? “I due milioni e mezzo di banchi con le rotelle ci servivano da DIECI ANNI”. Non ho piú parole... - astrocernusco : RT @astroperinaldo: La #Luna corre verso #Marte! In queste sere vedremo il nostro satellite avvicinarsi sempre di più al pianeta rosso. Il… - infoitinterno : Gratta e vince due milioni di euro: 'E’ un cliente abituale' -