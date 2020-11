Ciclismo, la NTT di Domenico Pozzovivo e Giacomo Nizzolo è salva! Decisivo il nuovo sponsor Assos (Di venerdì 20 novembre 2020) La NTT Pro Cycling è salva. Questa mattina a Johannesburg, il fondatore della squadra sudafricana, Douglas Ryder, ha ufficializzato una nuova sponsorizzazione con la società svizzera Assos. leader nell’abbigliamento da Ciclismo. La squadra ora si chiamerà Team Qhubeka Assos. Una notizia che va a coinvolgere direttamente anche due importanti corridori italiani. Il primo è Domenico Pozzovivo, reduce da un Giro d’Italia positivo, che resterà dunque nella squadra sudafricana visto che ha ancora un anno di contratto. Il secondo è Giacomo Nizzolo, che in questo 2020 ha conquistato prima la maglia di campione d’Italia e poi soprattutto quello di campione d’Europa. Il 31enne velocista non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ma ora il rinnovo con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) La NTT Pro Cycling è salva. Questa mattina a Johannesburg, il fondatore della squadra sudafricana, Douglas Ryder, ha ufficializzato una nuovaizzazione con la società svizzera. leader nell’abbigliamento da. La squadra ora si chiamerà Team Qhubeka. Una notizia che va a coinvolgere direttamente anche due importanti corridori italiani. Il primo è, reduce da un Giro d’Italia positivo, che resterà dunque nella squadra sudafricana visto che ha ancora un anno di contratto. Il secondo è, che in questo 2020 ha conquistato prima la maglia di campione d’Italia e poi soprattutto quello di campione d’Europa. Il 31enne velocista non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ma ora il rinnovo con la ...

