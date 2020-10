Coronavirus: Fontana, 'da lunedì tamponi antigenici rapidi per Ats e Asst Lombardia' (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - “Da lunedì i tamponi rapidi antigenici inizieranno ad essere utilizzati dalle Ats e Asst della Lombardia in determinati ambienti pubblici e successivamente, grazie ad una delibera che sarà presentata in giunta martedì 3 novembre, saranno forniti a medici e pediatri di famiglia che daranno la disponibilità. Queste tipologie di test consentono una rapida definizione dell'esito e sono quindi molto importanti per l'individuazione dei possibili casi Covid in diversi ambiti”. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a seguito della riunione con tutte le direzioni strategiche delle Ats e delle Asst della Lombardia avvenuta ieri. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - “Da; iinizieranno ad essere utilizzati dalle Ats edellain determinati ambienti pubblici e successivamente, grazie ad una delibera che sarà presentata in giunta martedì 3 novembre, saranno forniti a medici e pediatri di famiglia che daranno la disponibilità. Queste tipologie di test consentono una rapida definizione dell'esito e sono quindi molto importanti per l'individuazione dei possibili casi Covid in diversi ambiti”. Lo annuncia il presidente della Regione, Attilio, a seguito della riunione con tutte le direzioni strategiche delle Ats e delledellaavvenuta ieri. ...

