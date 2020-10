Avengers: Infinity War: Aldo, Giovanni e Giacomo in versione Marvel in un video esilarante (Di sabato 31 ottobre 2020) Un video condiviso online mostra cosa potrebbe accadere se il mondo degli Avengers si unisse a quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. Un nuovo, spettacolare, video unisce Avengers: Infinity War e gli esilaranti dialoghi di Aldo, Giovanni e Giacomo e il risultato sta conquistando il web. Stefano Baglio ha potuto sfruttare la collaborazione di Angelo Maggi, doppiatore di Robert Downey Jr. nei cinecomic campioni di incassi, per creare una parodia del film Marvel in cui Tony Stark, e gli altri eroi, interagiscono con i tre comici. Il video, ideato come una versione alternativa del trailer di Avengers: Infinity War, si apre ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020) Uncondiviso online mostra cosa potrebbe accadere se il mondo deglisi unisse a quello di. Un nuovo, spettacolare,unisceWar e gli esilaranti dialoghi die il risultato sta conquistando il web. Stefano Baglio ha potuto sfruttare la collaborazione di Angelo Maggi, doppiatore di Robert Downey Jr. nei cinecomic campioni di incassi, per creare una parodia del filmin cui Tony Stark, e gli altri eroi, interagiscono con i tre comici. Il, ideato come unaalternativa del trailer diWar, si apre ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Infinity War: Aldo, Giovanni e Giacomo in versione Marvel in un video esilarante… - GioelePaglia : 'AVENGERS: INFINITY WAR' con ALDO, GIOVANNI e GIACOMO (ft. Angelo Maggi) - matteodessilani : Raga sto per collassare, mi manca il fiato 'AVENGERS: INFINITY WAR' con ALDO, GIOVANNI e GIACOMO (ft. Angelo Maggi… - liebendeauro : Stasera ho guardato Civil war, e subito dopo Avengers - Infinity War, inutile dire che a parte il sonno e il fatto… - bIacksIupin : top 5 provvisoria film Marvel non in ordine di preferenza: thor ragnarok the avengers avengers: age of ultron aveng… -

Ultime Notizie dalla rete : Avengers Infinity Avengers: Infinity War: Aldo, Giovanni e Giacomo in versione Marvel in un video esilarante Movieplayer.it Avengers: Infinity War: Aldo, Giovanni e Giacomo in versione Marvel in un video esilarante

Un video condiviso online mostra cosa potrebbe accadere se il mondo degli Avengers si unisse a quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. Un nuovo, spettacolare, video unisce Avengers: Infinity War e gli esi ...

WandaVision, Jolene Purdy di Orange is the New Black si aggiunge al cast della serie

L'attesissima serie live-action Disney+ arriverà sulla piattaforma di streaming online il prossimo dicembre, a data da destinarsi ...

Un video condiviso online mostra cosa potrebbe accadere se il mondo degli Avengers si unisse a quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. Un nuovo, spettacolare, video unisce Avengers: Infinity War e gli esi ...L'attesissima serie live-action Disney+ arriverà sulla piattaforma di streaming online il prossimo dicembre, a data da destinarsi ...