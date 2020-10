Signori e signore si chiude l’Italia, dal 9 novembre o prima? (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – Vero che si aspettano i nuovi dati, che la situazione viene monitorata ora per ora. Ma nei Palazzi della politica nazionale la battaglia, adesso, è su quando si chiuderà tutta Italia di nuovo. Da una parte c’è chi, capo del Governo in testa, vuole aspettare di vedere gli effetti del suo ultimo decreto, appunto tra una decina di giorni; altri, cioè gli scienziati, che spingono per una stretta subito. Comunque la decisione è presa, si arriverà di nuovo ad una chiusura generalizzata lasciando ‘aperte’ solo le scuole e i luoghi di lavoro, anche se la presenza sarà molto ridotta. In questo modo, si racconta, lasciando chiusi di nuovo in casa per un mese gli italiani, a dicembre si potrebbe allentare la morsa e preparare un Natale più aperto. I negozi soffriranno, ma quando si tornerà di nuovo fuori, complice il Natale e la riconquistata libertà, lavoreranno il triplo. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – Vero che si aspettano i nuovi dati, che la situazione viene monitorata ora per ora. Ma nei Palazzi della politica nazionale la battaglia, adesso, è su quando si chiuderà tutta Italia di nuovo. Da una parte c’è chi, capo del Governo in testa, vuole aspettare di vedere gli effetti del suo ultimo decreto, appunto tra una decina di giorni; altri, cioè gli scienziati, che spingono per una stretta subito. Comunque la decisione è presa, si arriverà di nuovo ad una chiusura generalizzata lasciando ‘aperte’ solo le scuole e i luoghi di lavoro, anche se la presenza sarà molto ridotta. In questo modo, si racconta, lasciando chiusi di nuovo in casa per un mese gli italiani, a dicembre si potrebbe allentare la morsa e preparare un Natale più aperto. I negozi soffriranno, ma quando si tornerà di nuovo fuori, complice il Natale e la riconquistata libertà, lavoreranno il triplo.

di Laura Larcan Il pirata folletto che esce da una gigantesca fragola, le foto ravvicinate (troppo) sul corpo di una donna che partorisce, il pugno meccanico che guarda l’affresco di ...

... signora di 97 anni residente a Falconara Marittima e di una signora di 87 anni residente a Camerano. Presso l'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro è deceduto un signore di 90 anni ...

... signora di 97 anni residente a Falconara Marittima e di una signora di 87 anni residente a Camerano. Presso l'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro è deceduto un signore di 90 anni ...