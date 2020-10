Federica Pellegrini negativa al Covid Come Alessia Marcuzzi e Ronaldo

stanzaselvaggia : “Se c’è un altro lockdown io smetto col nuoto”. “Ho 32 anni, non posso fare le Olimpiadi tra 3 anni”. “In amore non… - HuffPostItalia : Federica Pellegrini: 'Con un nuovo lockdown, smetto di nuotare' - Riku_usm : @EsercitoCrucian Ma nessuno ci è arrivato che la disperazione della Pellegrini è dovuta al suo stop sportivo? Fars… - Giorgiovsb : RT @SkySport: ULTIM'ORA Federica Pellegrini negativa al Covid-19 Dopo il tampone effettuato questa mattina #SkySport #Nuoto #FedericaPelle… - SwimmerShopit : Federica Pellegrini può sorridere: tampone ok, è negativa al coronavirus -

Federica Pellegrini ha raccontato su Instagram la storia della sua malattia, dal tampone positivo, alla febbre, alla spossatezza. Tanto che in breve tempo Italia’s Got Talent – di cui Maionchi e Pelle ...Dopo 11 giorni, vissuti malissimo da Federica Pellegrini il tampone è finalmente positivo e ora la campionessa può tornare ad allenarsi per le Olimpiadi di Tokio ...