Il Coronavirus svaluta Neymar scavalcato da Sterling e Sancho

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilha stravolto non solo il calcio ma anche deprezzato il cartellino dei calciatori. KPMG Football Benchmark, società che valuta il valore di mercato dei calciatori, dopo lo scoppio dell’emergenzaevidenza che il prezzo dei 500 calciatori più costosi è diminuito del 10,3% da febbraio, ma il mercato sta mostrando una lenta ripresa negli ultimi mesi. Dall’inizio dell’emergenza al mese di maggio, il valore dei Top 500 e dei Top 100 è diminuito rispettivamente del 19,6% e del 17,9%, a causa dell’incertezza sul completamento dei vari campionati in tutta Europa. Secondo quanto riporta calcioefinanza.it, il Manchester City resta il club con il valore della rosa più alto, seguito dal Liverpool e dal Chelsea, per una classifica tutta ...