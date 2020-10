Genoa | lesione per Zappacosta Brlek e Males negativi al Covid

(Di giovedì 29 ottobre 2020) GENOVA - Notizie agrodolci, per il, in vista del derby di domenica con la Sampdoria. Mister Rolando Maran sorride per altri due calciatori, Petare Darian, tornatial ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa lesione

Corriere dello Sport.it

GENOVA - Sensazioni contrastanti in casa Genoa in vista del derby di domenica. Se da una parte Mister Rolando Maran sorride per altri due calciatori, Petar Brlek e Darian Males, tornati negativi al ...Il comunicato del club rossoblù. «Il Genoa Cfc comunica che Eldor Shomurodov e Davide Zappacosta in data odierna hanno svolto allenamento differenziato. L’esterno italiano ha rimediato una lesione ...