Covid, altri 41 contagi a Somma Vesuviana: cimitero chiuso fino al 13 novembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sale ancora il numero di positivi al Covid-19 a Somma Vesuviana, dove il sindaco ha firmato una ordinanza con cui è stata disposta la chiusura del cimitero fino al 13 novembre. altri 41 nuovi contagiati dal Covid a Somma Vesuviana (Napoli), che hanno portato a 329 il numero dei positivi attivi sul territorio, dove sono stati anche registrati 19 guariti. Lo rende noto il sindaco Salvatore Di Sarno, che ieri, dopo un incremento di 90 positivi in 24 ore, ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone, tra l’altro, la chiusura del cimitero fino al 13 novembre, e la sospensione, fino a data da destinarsi, di tutte le ... Leggi su 2anews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sale ancora il numero di positivi al-19 a, dove il sindaco ha firmato una ordinanza con cui è stata disposta la chiusura delal 1341 nuoviati dal(Napoli), che hanno portato a 329 il numero dei positivi attivi sul territorio, dove sono stati anche registrati 19 guariti. Lo rende noto il sindaco Salvatore Di Sarno, che ieri, dopo un incremento di 90 positivi in 24 ore, ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone, tra l’altro, la chiusura delal 13, e la sospensione,a data da destinarsi, di tutte le ...

StefanoFassina : Anche oggi @Confindustria attacca il Governo “per ritardi e errori” su misure anti #COVID__19 Ci sono stati. Ma, ca… - CottarelliCPI : La Pubblica Amministrazione lavora bene in smart working? Lo Stato dovrebbe fare un ampio sondaggio per chiedere al… - sscnapoli : Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrat… - baro69 : @petergomezblog in 5 mesi hanno fatto 30mila posti di intensiva e altri 14mila sono attivabili alla bisogna.… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Altri 1065 contagi e 30 ricoveri da stamane – 10 decessi in poche ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, Spagna approva altri sei mesi di emergenza Il Messaggero Coronavirus, in italia nuovo record di casi (26.831) e tamponi (201.452)

I nuovi casi di contagio registrati giovedì 29 ottobre sono 26.831, rispetto ai 24.991 di mercoledì. “Abbiamo inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in ...

In Italia 10.300 posti in terapia intensiva, occupato il 18%. Boccia: “No polemiche, al lavoro per chi è in ospedale”

La ricognizione sul fabbisogno di tamponi, i posti in terapia intensiva “occupati al 22%”, le risorse destinate agli ospedali. Le Regioni, il ministro delle Autonomie Francesco Boccia e il commissario ...

I nuovi casi di contagio registrati giovedì 29 ottobre sono 26.831, rispetto ai 24.991 di mercoledì. “Abbiamo inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in ...La ricognizione sul fabbisogno di tamponi, i posti in terapia intensiva “occupati al 22%”, le risorse destinate agli ospedali. Le Regioni, il ministro delle Autonomie Francesco Boccia e il commissario ...