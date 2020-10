Casi Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 29 Ottobre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco il bollettino di oggi, 29 Ottobre. Cresce il numero di positivi al Coronavirus in Italia. Persiste il primato della Lombardia con 7339 nuovi positivi. Cresce ancora una volta il numero di Casi positivi nelle regioni, prima di tutte la Lombardia con 7.339 nuovi Casi odierni rispetto a ieri. Aumenta anche il numero di positivi: … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco il bollettino di oggi, 29. Cresce il numero di positivi alin. Persiste il primato della Lombardia con 7339 nuovi positivi. Cresce ancora una volta il numero dipositivi nelle regioni, prima di tutte la Lombardia con 7.339 nuoviodierni rispetto a ieri. Aumenta anche il numero di positivi: … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

