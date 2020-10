Convocati Juventus Barcellona, ecco la lista di Pirlo: la decisione su Bonucci (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Convocati Juventus Barcellona – Manca sempre meno a Juventus-Barcellona. Sfida tra numeri 10 con Dybala e Messi che tornano a scontrarsi. Cristiano Ronaldo grande assente del match a causa del coronavirus. Pirlo dovrà fare a meno di diversi calciatori, emergenza in difesa con Bonucci che stringe i denti e viene convocato dal tecnico. Intanto Pirlo convoca pure due classe 2002. Convocati Juventus Barcellona, la lista UFFICIALE Out gli infortunati De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo (il cui tampone di ieri è risultato ancora positivo al Covid-19). Presente Leonardo Bonucci e i due 2002 Riccio e De Winter, giocatori ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 ottobre 2020)– Manca sempre meno a. Sfida tra numeri 10 con Dybala e Messi che tornano a scontrarsi. Cristiano Ronaldo grande assente del match a causa del coronavirus.dovrà fare a meno di diversi calciatori, emergenza in difesa conche stringe i denti e viene convocato dal tecnico. Intantoconvoca pure due classe 2002., laUFFICIALE Out gli infortunati De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo (il cui tampone di ieri è risultato ancora positivo al Covid-19). Presente Leonardoe i due 2002 Riccio e De Winter, giocatori ...

Senza Cristiano Ronaldo, Chiellini e De Ligt. Ma tra i convocati di Pirlo per il big match di Champions Juve-Barcellona c’è Leonardo Bonucci, che stringerà i denti ma sfiderà regolarmente Messi. Tanti ...

Ore 21: bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro il Barcellona, per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021.

