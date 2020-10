Allarme del cardiologo: “Per timore dei contagi, perdiamo il 50% dei ricoveri. E’ un disastro” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – A inizio emergenza coronavirus, la Società Italiana di Cardiologia (Sic) lanciò un Allarme evidentemente inascoltato: “Nei pazienti con infarto è stata notata una sorprendente riduzione dei ricoveri superiore al 50%” nella settimana fra il 12 e il 19 marzo scorso. Oggi la situazione non è affatto cambiata, come fatto notare da Francesco Romeo, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia del Policlinico Tor Vergata di Roma. “Stanno crollando i ricoveri di elezione per malattie cardiovascolari. Significa che stiamo perdendo il 50% di quei pazienti che ci segnalano una sintomatologia non acuta, non da infarto in atto, ma che avremmo potuto ospedalizzare intercettando una sindrome coronarica a rischio di morte improvvisa”, ha dichiarato Romeo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – A inizio emergenza coronavirus, la Società Italiana di Cardiologia (Sic) lanciò unevidentemente inascoltato: “Nei pazienti con infarto è stata notata una sorprendente riduzione deisuperiore al 50%” nella settimana fra il 12 e il 19 marzo scorso. Oggi la situazione non è affatto cambiata, come fatto notare da Francesco Romeo, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia del Policlinico Tor Vergata di Roma. “Stanno crollando idi elezione per malattie cardiovascolari. Significa che stiamo perdendo il 50% di quei pazienti che ci segnalano una sintomatologia non acuta, non da infarto in atto, ma che avremmo potuto ospedalizzare intercettando una sindrome coronarica a rischio di morte improvvisa”, ha dichiarato Romeo ...

fattoquotidiano : L’allarme di Pregliasco: “La situazione in Lombardia è esplosiva, coprifuoco necessario. Contact tracing? Qui è all… - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI L'allarme in ascoltato del Cts: 'Milano doveva andare in lockdown da venerdì' [LEGGI… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 L'allarme del fisico Giorgio Parisi : 'misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti' #ANSA - AlexTebi : @lauracio Primo, non puoi sapere se è un falso allarme o no a prescindere: Immuni dà i contatti, non la positività.… - starsvessel : RT @direwoIfed: madonna raga pensavo fosse il tampone del covid e ho pensato madonna ecco un’altra che grida all’allarme E INVECE AIUTO -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme del Crac da coprifuoco, l’allarme del Caffè Gilli. "Così consegniamo Firenze agli stranieri" LA NAZIONE Torna a salire il prezzo del grano a Foggia: “Emergenza Covid spinge ad autosufficienza a tavola”

“Risalgono le quotazioni del grano duro a Foggia, dopo la spallata di settembre ... con una effervescenza delle richieste da parte dei mulini di grano 100% italiano “L’allarme globale provocato dal ...

Il grido di allarme dei tassisti palermitani: «Aiutateci, rischiamo veramente parecchio»

L’epidemia di Coronavirus ha messo in ginocchio l'intero Paese: in tempi di forti restrizioni agli spostamenti e limitazioni alle attività lavorative, ludiche e sportive. Proseguono, così, le proteste ...

“Risalgono le quotazioni del grano duro a Foggia, dopo la spallata di settembre ... con una effervescenza delle richieste da parte dei mulini di grano 100% italiano “L’allarme globale provocato dal ...L’epidemia di Coronavirus ha messo in ginocchio l'intero Paese: in tempi di forti restrizioni agli spostamenti e limitazioni alle attività lavorative, ludiche e sportive. Proseguono, così, le proteste ...