Massimo Bottura: "Abbiamo rispettato le regole, tanti si sono indebitati. Le mie 5 idee per salvare i ristoranti" (Di martedì 27 ottobre 2020) “Oggi più che mai ci sentiamo soli”. Lo chef stellato Massimo Bottura lancia un appello al governo dalle pagine del Corriere della sera, dopo le restrizioni previste dall’ultimo dpcm per bar e ristoranti. La chiusura anticipata alle 18 comporta pesanti perdite, per alcuni locali insostenibili. Lo scoramento è forte, ma Bottura pensa a misure risolutive per far convivere prudenza e sopravvivenza.“Abbiamo chiuso a marzo e ci avete chiesto di riaprire dopo tre mesi rispettando le regole. L’Abbiamo fatto. In tantissimi si sono indebitati per mettersi in regola: mascherine, gel, scanner di temperatura, saturimetri, sanificazione dell’aria, test per tutto lo staff, ingressi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) “Oggi più che mai ci sentiamo soli”. Lo chef stellatolancia un appello al governo dalle pagine del Corriere della sera, dopo le restrizioni previste dall’ultimo dpcm per bar e. La chiusura anticipata alle 18 comporta pesanti perdite, per alcuni locali insostenibili. Lo scoramento è forte, mapensa a misure risolutive per far convivere prudenza e sopravvivenza.“chiuso a marzo e ci avete chiesto di riaprire dopo tre mesi rispettando le. L’fatto. Inssimi siper mettersi in regola: mascherine, gel, scanner di temperatura, saturimetri, sanificazione dell’aria, test per tutto lo staff, ingressi ...

