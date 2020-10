L’annuncio di Gerry Scotti: «Ho contratto il Covid. Sono a casa e sotto controllo medico» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gerry Scotti ha il contratto il Covid. È stato lo stesso presentatore a confermare la sua positività al virus su Instagram con un breve messaggio. «Volevo essere io a dirvelo – ha premesso – ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento». Gerry Scotti ha pubblicato il messaggio con una foto che lo ritrae sorridente davanti a un microfono. La notizia della “positività di un noto conduttore Mediaset” era stata rilanciata dal sito Dagospia, ma subito dopo è stato lo stesso presentatore a comunicarlo al suo pubblico. Un duro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha ilil. È stato lo stesso presentatore a confermare la sua positività al virus su Instagram con un breve messaggio. «Volevo essere io a dirvelo – ha premesso – hoil-19.. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento».ha pubblicato il messaggio con una foto che lo ritrae sorridente davanti a un microfono. La notizia della “positività di un noto conduttore Mediaset” era stata rilanciata dal sito Dagospia, ma subito dopo è stato lo stesso presentatore a comunicarlo al suo pubblico. Un duro ...

trash_italiano : GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram - ge_group : RT @mattinodinapoli: #gerry scotti ha il #covid, l'annuncio su Instagram: «Volevo essere io a dirvelo» - SecolodItalia1 : L’annuncio di Gerry Scotti: «Ho contratto il Covid. Sono a casa e sotto controllo medico» - peppe844 : RT @trash_italiano: GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram https://t.… - lilaacskyy : RT @trash_italiano: GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram https://t.… -

