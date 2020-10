"Tra gag e piccole situazioni...". Sabrina Ferilli, una clamorosa scoperta a Tu si que vales (Di sabato 24 ottobre 2020) Il sabato, oggi, va in onda, su Canale5 ormai da parecchie settimane Tu si que vales, un programma che si basa su alcuni numeri di attrazione, con una giuria divertente. Ma la più divertente di tutti è Sabrina Ferilli nel ruolo di capo della giuria popolare. Non ho mai visto un'attrice del suo calibro e della sua notorietà divertirsi a piccole gag, a piccole situazioni, con la spontaneità della Ferilli. Complimenti. Solo le grandi attrici sanno essere semplici in quel modo. Ormai da anni, il sabato e la domenica su Raiuno, un giorno alle 6.30, un altro, se non sbaglio, alle 8.30, va in onda Uno mattina in famiglia. Il programma è condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, con la partecipazione di Gianni Ippoliti. Fa ottimi ascolti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Il sabato, oggi, va in onda, su Canale5 ormai da parecchie settimane Tu si que, un programma che si basa su alcuni numeri di attrazione, con una giuria divertente. Ma la più divertente di tutti ènel ruolo di capo della giuria popolare. Non ho mai visto un'attrice del suo calibro e della sua notorietà divertirsi agag, a, con la spontaneità della. Complimenti. Solo le grandi attrici sanno essere semplici in quel modo. Ormai da anni, il sabato e la domenica su Raiuno, un giorno alle 6.30, un altro, se non sbaglio, alle 8.30, va in onda Uno mattina in famiglia. Il programma è condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, con la partecipazione di Gianni Ippoliti. Fa ottimi ascolti ...

