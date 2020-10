Covid, Lopalco: "Rischiamo di avere i casi della Francia, intervenire subito" (Di sabato 24 ottobre 2020) “In questo momento dobbiamo cercare di anticipare la situazione epidemiologica, che nei Paesi vicini è evidente. Dobbiamo intervenire subito con delle misure importanti perché altrimenti la direzione dei contagi è quella, non vedo perché in Italia non debba succedere quello che sta succedendo in Francia”. Lo ha detto a Progress, su Sky Tg24, l’epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco.“In Francia - spiega - è successo prima perché si sono mossi con ritardo e perché la ripresa dopo la pausa estiva delle attività al chiuso, come scuole e uffici, è partita prima. Spero che già da adesso potremo osservare un rallentamento dei contagi in seguito alle prime ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) “In questo momento dobbiamo cercare di anticipare la situazione epidemiologica, che nei Paesi vicini è evidente. Dobbiamocon delle misure importanti perché altrimenti la direzione dei contagi è quella, non vedo perché in Italia non debba succedere quello che sta succedendo in”. Lo ha detto a Progress, su Sky Tg24, l’epidemiologo e assessore alla SanitàRegione Puglia, Pier Luigi.“In- spiega - è successo prima perché si sono mossi con ritardo e perché la ripresa dopo la pausa estiva delle attività al chiuso, come scuole e uffici, è partita prima. Spero che già da adesso potremo osservare un rallentamento dei contagi in seguito alle prime ...

