L'olio del tonno in scatola non va sprecato, gli esperti spiegano il motivo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Chi di voi non butta l'olio del tonno in scatola? Sbagliato, sono gli esperti a dirlo ed oggi vi spieghiamo il perché Chi mangia il tonno in scatola è solito buttare l'olio al suo interno e così sprecarlo. A quanto pare invece anche quello è un alimento da ingerire e non c'è niente di pericoloso … L'articolo L'olio del tonno in scatola non va sprecato, gli esperti spiegano il motivo proviene da YesLife.it.

