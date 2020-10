Ruggi | bloccato il pronto soccorso

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Di Erika Noschese Una lunga fila di ambulanze dinanzi l’ospedaleD’Aragona, in attesa di poter trasferire i pazienti all’interno della struttura ospedaliera. giornata di ordinaria follia quella vissuta ieri presso l’azienda ospedaliera universitaria di Salerno dove le ambulanze hanno dovuto attendere diverse ore prima di poter portare all’interno del plesso ospedaliero i pazienti. Le immagini che sono giunte dalnon sono rassicuranti: una lunga fila di mezzi di 118 in attesa di un posto libero. Pazienti covid e non covid, a dimostrazione – ancora una volta – del periodo drammatico che sta colpendo tutta la regione. Da giorni ormai i sindacati portano avanti battaglia per chiedere al direttore generale dell’azienda ospedaliera di istituire percorsi covid e non,per dividere i pazienti ma ...