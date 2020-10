Milan, Tonali in Europa League è da record: il dato (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sandro Tonali colleziona un record prestigioso nella sua giovane carriera: ecco il dato sul centrocampista del Milan classe 2000 Sandro Tonali fa il suo esordio dal 1′ in Europa League con la maglia del Milan. L’ex Brescia, vero e proprio caso di mercato risolto poi dal Milan, taglia un traguardo davvero prestigioso. Tonali, infatti, è il primo calciatore italiano classe 2000 a scendere in campo da titolare in un match nelle coppe europee (Champions League ed Europa League). Una prerogativa di questo giovane Milan. 2000 – Sandro Tonali è il primo giocatore italiano 🇮🇹 nato negli anni 2000 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sandrocolleziona unprestigioso nella sua giovane carriera: ecco ilsul centrocampista delclasse 2000 Sandrofa il suo esordio dal 1′ incon la maglia del. L’ex Brescia, vero e proprio caso di mercato risolto poi dal, taglia un traguardo davvero prestigioso., infatti, è il primo calciatore italiano classe 2000 a scendere in campo da titolare in un match nelle coppe europee (Championsed). Una prerogativa di questo giovane. 2000 – Sandroè il primo giocatore italiano 🇮🇹 nato negli anni 2000 ...

marcomagliano22 : Il passo che Sandrino deve fare per potersi affermare in maniera netta da noi, è quello di diventare un po' più din… - calciomercatoit : ?? #Tonali fatica nella sua prima apparizione nella fase a gironi di #EuropaLeague: i tifosi rossoneri criticano il… - AlbertMotta82 : Calma con #Tonali... È all'esordio in Europa con il Milan, avrà voglia di strafare... Gli serve tempo #CelticMilan #EuropaLeague - Coppo01201967 : @la_rossonera Pagella 1T #Milan (4-2-3-1) G. Donnarumma sv; Dalot 5,5; Kjaer 6; Romagnoli 6Theo Hernandez 6,5 ; Ton… - Coppo01201967 : @MilanNewsit @CelticFC @acmilan Pagella 1T #Milan (4-2-3-1) G. Donnarumma sv; Dalot 5,5; Kjaer 6; Romagnoli 6Theo H… -

Sandro Tonali fa il suo esordio dal 1' in Europa League con la maglia del Milan. L’ex Brescia, vero e proprio caso di mercato risolto poi dal Milan, taglia un traguardo davvero prestigioso. Tonali, ...

Milan, Tonali timido nel match col Celtic: critiche sui social

Per Sandro Tonali era una notte speciale, la prima nella fase a gironi di una competizione europea. L’ex talento del Brescia, però, ha patito parecchio la tensione della sfida col Celtic in Europa ...

Sandro Tonali fa il suo esordio dal 1' in Europa League con la maglia del Milan. L'ex Brescia, vero e proprio caso di mercato risolto poi dal Milan, taglia un traguardo davvero prestigioso. Tonali, infatti, è il primo calciatore italiano classe 2000 a scendere in campo da titolare in un match nelle coppe europee (Champions League ed Europa League). Una prerogativa di questo giovane Milan.