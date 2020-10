Conte, una farsa. L’ultima è da incorniciare: «Sugli ingressi a scuola vigilerà la Azzolina» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Attività in presenza, ma ingressi scaglionati. Nel corso dell’informativa alla Camera sulle misure di contrasto al coronavirus, Giuseppe Conte ha ribadito la volontà del governo di tenere aperta la scuola. “Non possiamo permetterci che uno dei principali assi portanti del Paese possa subire ulteriori compromissioni, ulteriori sacrifici”, ha detto il premier, spiegando di avere un asso nella manica per garantire che tutto funzioni: “Vigilerà la ministra Azzolina”. Più che una promessa, una minaccia. Anche perché il ministro continua a infilarne una dietro l’altra: l’ultima sul concorso, come ricorda FdI. La minaccia di Conte: “Vigilerà Azzolina” “Solo per le scuole secondarie di secondo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Attività in presenza, mascaglionati. Nel corso dell’informativa alla Camera sulle misure di contrasto al coronavirus, Giuseppeha ribadito la volontà del governo di tenere aperta la. “Non possiamo permetterci che uno dei principali assi portanti del Paese possa subire ulteriori compromissioni, ulteriori sacrifici”, ha detto il premier, spiegando di avere un asso nella manica per garantire che tutto funzioni: “Vigilerà la ministra”. Più che una promessa, una minaccia. Anche perché il ministro continua a infilarne una dietro l’altra: l’ultima sul concorso, come ricorda FdI. La minaccia di: “Vigilerà” “Solo per le scuole secondarie di secondo ...

