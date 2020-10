”Cara Maestra”: la protesta di Luigi Tenco contro la disuguaglianza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cara Maestra, Luigi Tenco – Photo Credits: memescan.itCara Maestra è una canzone di Luigi Tenco datata 1962. Il testo fu decisamente innovativo per quei tempi, poiché, denunciava le ipocrisie e i perbenismi della società dell’epoca. Successivamente, a causa di questa canzone, la RAI allontanò per circa due anni il cantautore della ”scuola genovese”. Cara Maestra: consuetudini socialmente accettate veicolo di disuguaglianza Luigi Tenco, il cantautore dalla personalità fiera, malinconica, idealista: nelle sue canzoni si scorge una ridondanza nostalgica abbinata a storie di vita quotidiana. Una personalità tormentata che fioriva in un’epoca in cui le canzoni spensierate, i noti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cara Maestra,– Photo Credits: memescan.itCara Maestra è una canzone didatata 1962. Il testo fu decisamente innovativo per quei tempi, poiché, denunciava le ipocrisie e i perbenismi della società dell’epoca. Successivamente, a causa di questa canzone, la RAI allontanò per circa due anni il cantautore della ”scuola genovese”. Cara Maestra: consuetudini socialmente accettate veicolo di, il cantautore dalla personalità fiera, malinconica, idealista: nelle sue canzoni si scorge una ridondanza nostalgica abbinata a storie di vita quotidiana. Una personalità tormentata che fioriva in un’epoca in cui le canzoni spensierate, i noti ...

Silvia15202286 : @Alexia30559 @AlePol65_2 Vero. E quando entrava ci alzavamo in piedi e non la chiamavamo 'mae'. E quando si passav… - Landauertiscal1 : Cara maestra Un giorno m'insegnavi Che a questo mondo noi Noi siamo tutti uguali. Ma quando entrava in classe il d… - Toni_ct_1 : RT @gennycolor: Cara maestra Daniela, devo dire che lo yoga a casa procede bene: mantengo equilibrio fisico, calma interiore, massima conce… - TrancaGiungi : Luigi Tenco, cara maestra - vololibero12345 : RT @gennycolor: Cara maestra Daniela, devo dire che lo yoga a casa procede bene: mantengo equilibrio fisico, calma interiore, massima conce… -