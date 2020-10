UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) anticipazioni puntata 1068 di Una VITA di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 22 ottobre 2020Ramon annuncia alla sua famiglia che andrà a vivere con Carmen. Il clan Dominguez programma l’esibizione di Cinta alla festa del santo patrono. Ursula cerca di consolare Genoveva e la spinge a portare avanti la sua vendetta: sarà proprio lei ad aiutarla a capire chi sia la misteriosa donna di Felipe. Ecco una foto dell’episodio: Una VITA / Marcia (foto Boomerang tv)Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di mercoledì 21 ottobre 2020)1068 di Unadi giovedì 22 e venerdì 23:Leggi anche: BEAUTIFUL,di giovedì 22Ramon annuncia alla sua famiglia che andrà a vivere con Carmen. Il clan Dominguez programma l’esibizione di Cinta alla festa del santo patrono. Ursula cerca di consolare Genoveva e la spinge a portare avanti la sua vendetta: sarà proprio lei ad aiutarla a capire chi sia la misteriosa donna di Felipe. Ecco una foto dell’episodio: Una/ Marcia (foto Boomerang tv)Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

