Torino | tutti negativi i tamponi effettuati oggi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilha comunicato chesono risultati positivi Attraverso una nota ufficiale, ilha comunicato chenella giornata disono risultatial Covid-19. «Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per ilFC in vista della sfida di venerdì contro il Sassuolo. Ancora lavoro personalizzato per Izzo per il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.i test Covid-19sul gruppo squadra hanno dato esito negativo». Leggi su Calcionews24.com