Lungomare | uomo colto da infarto si accascia e muore

NewSicilia : La donna, alloggiando con la squadra all'hotel Nettuno, avrebbe visto accadere il tutto di fronte a sé intervenendo… - peppesava : RT @Ragusanews: Uomo muore tra passanti mentre cammina in bici al Lungomare - Ragusanews : Uomo muore tra passanti mentre cammina in bici al Lungomare - NewSicilia : +++ ULTIM'ORA +++ La vittima si è accasciata improvvisamente sull'asfalto #Newsicilia - PressFutura : Purtroppo è successo di nuovo. Sul Lungomare di Catania si piange un'altra morte odiosa, perché traditrice, inaccet… -

Ultime Notizie dalla rete : Lungomare uomo

CataniaToday

Stava andando in bici sul Lungomare, come fanno tanti ciclo amatori in quel di Catania (ma anche tanti runner – che amano correre nell’area). Quando, tutto d’un tratto, sarebbe cascato dalla bici per ...Ancora una vittima lungo viale Ruggero di Lauria. L'uomo, come racconta una testimone, si è accasciato a terra mentre percorreva la pista destinata ai podisti. La vicenda riapre il dibattito sugli app ...