Gasperini: “Ho visto la reazione che mi aspettavo dopo Napoli. Miranchuk ci darà tanto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervistato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato il 4-0 dei suoi in casa del Midtjylland, applaudendo alla prova dei suoi all’esordio in Champions. Queste le parole del tecnico bergamasco: “Noi abbiamo fatto bene tante partite, può succedere di incontrare una squadra forte come il Napoli. Non l’abbiamo preparata bene per tanti motivi, ci siamo trovati alla vigilia della gara dopo la sosta con le Nazionali e la abbiamo pagata. Sapevo che sarebbe stata solo una serata storta e oggi volevo una reazione dai ragazzi. Oggi avevamo bisogno di vincere, non era facile, faccio i complimenti alla squadra, ha dimostrato qualità e voglia di vincere e mettersi Napoli alle spalle”. Su Miranchuk: “Il russo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervistato da Sky Sport, Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha commentato il 4-0 dei suoi in casa del Midtjylland, applaudendo alla prova dei suoi all’esordio in Champions. Queste le parole del tecnico bergamasco: “Noi abbiamo fatto bene tante partite, può succedere di incontrare una squadra forte come il. Non l’abbiamo preparata bene per tanti motivi, ci siamo trovati alla vigilia della garala sosta con le Nazionali e la abbiamo pagata. Sapevo che sarebbe stata solo una serata storta e oggi volevo unadai ragazzi. Oggi avevamo bisogno di vincere, non era facile, faccio i complimenti alla squadra, ha dimostrato qualità e voglia di vincere e mettersialle spalle”. Su: “Il russo ...

Inter_Passion : L' antipatia per perisic sta eguagliando quella per gasperini...e ho detto tutto #InterBorussia - MondoNapoli : Gasperini: “Con il Napoli ho preparato male la partita, i giocatori erano in difficoltà” - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Atalanta, Gasperini: “Colpa mia, ho preparato male la gara contro il Na… - ilmauro85 : RT @IlarioDiGiovamb: @AndreaC57776901 @OfficialASRoma Caro cammello in questi giorni ho solo dato notizie. Conte ha declinato, Sarri è lung… - AzzoJacopo : RT @AzzoJacopo: Come mai l'Atalanta è andata così in difficoltà? Qui ho scritto sul grande Napoli di ieri. I movimenti di Osimhen e Merten… -