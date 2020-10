Psg | Herrera e la Champions League | “10-12 squadre possono vincerla Per noi un sogno ma ci sono anche altri obiettivi”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Questa sera il Psg scenderà in campo contro il Mster United. La finalista della competizione della passata edizione punta a migliorarsi e raggiungere il traguardo finale con altro esito. A parlare dell'annata di Coppa è il centrocampista Andernel corso della conferenza prima della sfida contro la sua ex squadra.Psg,tratrofeicaption id="attachment 869227" align="alignnone" width="700" AnderPsg (getty images)/caption"Penso che il Mster sia migliorato molto. La squadra è più matura. Cigiocatori come Rashford e Martial che hanno sempre avuto molto talento e che ora hanno trovatola giusta continuità", ha detto...

ItaSportPress : Psg, Herrera e la Champions League: '10-12 squadre possono vincerla. Per noi un sogno ma ci sono anche altri obiett… - PSG24hours : RT @MusticaG: C'è un nuovo caso di positività al #Covid19 nel #Psg: è #Herrera, uno dei pochi che si era salvato durante la prima ondata. - MusticaG : C'è un nuovo caso di positività al #Covid19 nel #Psg: è #Herrera, uno dei pochi che si era salvato durante la prima ondata. - mmuzzent : @PSG_Origine Navas - Dagba, D.Perreira, Diallo, Florenzi - Herrera, Verratti - Sarabia, Neymar - Icardi, Mbappe -

Immediato big match nel gruppo H di Champions tra PSG e Manchester United: ecco tutte le informazioni sul big match e dove vederlo in tv e streaming.COME ARRIVA IL PSG - Dopo i primi due ko stagionali la squadra di Tuchel ... In mediana qualche dubbio, con Gueye che potrebbe partire dalla panchina: in cabina di regia Herrera, Danilo e Rafinha. In ...