Lazio-Dortmund 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Immobile torna al gol, favola Akpa Akpro [FOTO] (Di martedì 20 ottobre 2020) Lazio-Dortmund, le pagelle di CalcioWeb – Una grande Lazio conquista tre punti preziosissimi per la qualificazione nella prima giornata della fase a gironi di Champions League: superato un avversario fortissimo, il Borussia Dortmund. Avvio di partita veramente super per la squadra di Simone Inzaghi che si trova in doppio vantaggio dopo appena 23 minuti. Immobile apre subito le marcature, poi un autogol del portiere Hitz su colpo di testa di Luiz Felipe regala il 2-0. Nella ripresa la Lazio prova a controllare il vantaggio, Haaland con un grande gol riapre la partita. Poi ci pensa Akpa Akpro a chiudere di nuovo i conti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del ...

Gazzetta_it : Gol! Lazio - Borussia Dortmund 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ?? #Pirlo, debutto rovente ?? Il #Napoli:«Lo 0-3 sarà ribaltato» ?? #Lazio, esame… - SkySport : LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 3-1 Risultato finale ? ? #Immobile (6’) ? #LuizFelipe (23’) ? #Haaland (71’) ? #AkpaAkpro (… - gabbianismo : 3 pigne al Dortmund con patric centrale, marusic, fares per fermare il declinos e akpa akpro in campo. eh ma il gestore. avanti Lazio! - Laziofanclub : È FINITAAAAAAA!!! LAZIO 3 DORTMUND 1!!! ??? Che partita!!!! Forza Lazio!!! ?????? #lazio #sslazio #lazioborussia… -