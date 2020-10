Lazio-Borussia Dortmund | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 ottobre 2020) Esordio per la, dopo 13 anni, in Champions League. Gli uomini di Inzaghi se la vedranno contro il temibiledi Favre. Queste lescelte dai due allenatori:(3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi(3-4-2-1) – Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Guerreiro, Witsel, Bellingham; Reus, Sancho; Haaland. All. Favre