Franceska Pepe | all’ultima puntata del GF Vip tutti hanno notato le sue scarpe Di lusso | ecco quanto costano

ChiccoseDOC : “GFVIP 5”:FRANCESKA PEPE AL FACCIA A FACCIA OLTRE IL VETRO CON DAYANE MELLO ED ANDREA ZELLETTA.. LA SORPRESA IN “CA… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 Franceska Pepe contro Andrea Zelletta: “Non l’ho perdonato” (video) - #Grande #Fratello… - infoitcultura : GF Vip, Franceska Pepe dopo il confronto con Zelletta: “Non sono moscia” - CHENBAE45959461 : RT @jisoodinazareth: Io dopo l’eliminazione di Franceska Pepe dal #GFVIP - Martyriccel92 : RT @mediohermana: Franceska: “tu non hai notato che io e Tommaso abbiamo fatto amicizia negli ultimi giorni perché stai sempre con le stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Franceska Pepe

Lo scambio di battute tra i due ex compagni di viaggio del ‘Grande Fratello Vip’, è stato assai pacato: Pepe: “Allora ascolta, io vorrei chiarire queste cose che sono state dette. A me hanno ferito mo ...Tommaso Zorzi ha poi rilanciato: “Sei tra i preferiti, non è che sei sottone e la tua purezza è palpabile e questo non devi metterlo in dubbio. 1 Durante una chiacchierata in giardino Tommaso Zorzi me ...