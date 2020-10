Verona, Juric: “Mancata la soluzione vincente. Stimolante costruire questa squadra” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non basta un ottimo Hellas Verona a battere il Genoa. I gialloblu sbattono contro il muro rappresentato da Mattia Perin. Il portiere salva il risultato con tre interventi prodigiosi.LE PAROLE DI JuricIl tecnico degli scaligeri Ivan Juric commenta il pari ottenuto contro la sua ex squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto soddisfatto della prestazione. Abbiamo interpretato la partita nella maniera giusta. E' mancata la soluzione vincente. Oggi avevo solo due titolari dell'anno scorso. Tanti ragazzi erano del 2000. L'unico obiettivo assoluto è la salvezza giocando bene. Poi se si migliora ancora va bene, ma l'obiettivo resta salvarsi. Sarebbe stato meglio partire con una squadra già pronta, con due o tre innesti. Così sarebbe molto Stimolante perché ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non basta un ottimo Hellasa battere il Genoa. I gialloblu sbattono contro il muro rappresentato da Mattia Perin. Il portiere salva il risultato con tre interventi prodigiosi.LE PAROLE DIIl tecnico degli scaligeri Ivancommenta il pari ottenuto contro la sua ex squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto soddisfatto della prestazione. Abbiamo interpretato la partita nella maniera giusta. E' mancata la. Oggi avevo solo due titolari dell'anno scorso. Tanti ragazzi erano del 2000. L'unico obiettivo assoluto è la salvezza giocando bene. Poi se si migliora ancora va bene, ma l'obiettivo resta salvarsi. Sarebbe stato meglio partire con una squadra già pronta, con due o tre innesti. Così sarebbe moltoperché ...

VERONA (ITALPRESS) – L'ombra del Covid spegne lo spettacolo ... Tanti assenti – ma solo due (Gunter e Barak) per contagio – per Juric che deve fare a meno anche dei titolari Benassi, Cetin e Miguel ...

La squadra di Maran, oltre all'undici di Juric, doveva infatti anche avere la meglio sugli ... Eppure la partita ha anche avuto un buon ritmo, con un Verona sicuramente più intraprendente ma che, in ...

