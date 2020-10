Milan, buone notizie per Pioli: Duarte è tornato negativo al Coronavirus (Di lunedì 19 ottobre 2020) Leo Duarte è tornato negativo al Coronavirus dopo quasi un mese di positività: dopo Ibrahimovic un’altra bella notizia per i rossoneri Ottime notizie in casa Milan. Leo Duarte si è negativizzato e non è più, quindi, positivo al Coronavirus. Lo riporta Sky Sport affermando che il difensore, dopo quasi un mese di positività, è finalmente tornato negativo. Ora gli unici due positivi rimasti in casa rossonera sono Matteo Gabbia e Daniele Bonera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Leoaldopo quasi un mese di positività: dopo Ibrahimovic un’altra bella notizia per i rossoneri Ottimein casa. Leosi è negativizzato e non è più, quindi, positivo al. Lo riporta Sky Sport affermando che il difensore, dopo quasi un mese di positività, è finalmente. Ora gli unici due positivi rimasti in casa rossonera sono Matteo Gabbia e Daniele Bonera. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Milan buone Milan: buone notizie dall'infermeria | Calcio Style - Notizie e news calcio Calcio Style Sacchi: “Milan, Ibrahimovic è un fenomeno. Complimenti a Pioli e Maldini”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato del successo del Diavolo nel derby e del lavoro di dirigenza e staff tecnico ...

Questo Milan è un bunker: in Europa nessuno meglio in difesa

Questo Milan è un bunker: in Europa nessuno meglio in difesa Quella rossonera, con un gol incassato, non è solo la migliore retroguardia della A, ma anche la meno perforata tra i top campionati europe ...

