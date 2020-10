“Chiudere le piazze e le vie pubbliche dopo le 21”. Il premier Conte ha deciso di salvare così l’Italia (Di domenica 18 ottobre 2020) Il premier annuncia i Contenuti del nuovo Dpcm. La situazione dell’Italia, uno dei paesi più colpiti dal Coronavirus in Europa, è una tragedia annunciata secondo l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso ed il Professor Luca Ricolfi. I sindaci potranno chiudere strade e piazze dopo le 21 per evitare assembramenti. I ristoranti rimangono aperti … L'articolo “Chiudere le piazze e le vie pubbliche dopo le 21”. Il premier Conte ha deciso di salvare così l’Italia proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilannuncia inuti del nuovo Dpcm. La situazione dell’Italia, uno dei paesi più colpiti dal Coronavirus in Europa, è una tragedia annunciata secondo l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso ed il Professor Luca Ricolfi. I sindaci potranno chiudere strade ele 21 per evitare assembramenti. I ristoranti rimangono aperti … L'articolo “Chiudere lee le viele 21”. Ilhadicosì l’Italia proviene da leggilo.org.

