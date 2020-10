Che Tempo Che Fa gli ospiti di domenica 18 ottobre: Greta Thunberg, Jane Fonda, Carlo Calenda, il ministro Gualtieri (Di domenica 18 ottobre 2020) Che Tempo Che fa terza puntata domenica 18 ottobre su Rai 3 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle 20:00: Jane Fonda, Carlo Calenda, il ministro Gualtieri, Francesco Guccini Update 18 ottobre: Greta Thunberg ospite a sorpresa della puntata; il 2, 3 e 4 novembre uscirà al cinema il documentario Greta di Nathan Grossman, presentato Fuori concorso alla 77esima Mostra di Venezia, che racconta l’impegno per il clima della 17enne svedese, che Grossman ha seguito fin dal primissimo giorno di sciopero nel 2018. domenica 18 ottobre su Rai 3 nuova serata all’insegna di Che Tempo Che Fa ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 18 ottobre 2020) CheChe fa terza puntata18su Rai 3 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle 20:00:, il, Francesco Guccini Update 18ospite a sorpresa della puntata; il 2, 3 e 4 novembre uscirà al cinema il documentariodi Nathan Grossman, presentato Fuori concorso alla 77esima Mostra di Venezia, che racconta l’impegno per il clima della 17enne svedese, che Grossman ha seguito fin dal primissimo giorno di sciopero nel 2018.18su Rai 3 nuova serata all’insegna di CheChe Fa ...

