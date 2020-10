Volley femminile, Serie A1 2020/2021: Novara batte Brescia in tre set (Di sabato 17 ottobre 2020) L’Igor Gorgonzola Novara batte la Banca Valsabbina Millenium Brescia in tre set. Nella sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile 2020-21 le padrone di casa battono Brescia con i parziali di 25-18 25-16 e 25-16 centrando il quinto successo in sei gare stagionali. Tra le padrone di casa spicca Smarzek con 19 punti, segue Bosetti a quota 16 mentre tra le ospiti la top scorer è Angelina con 10 punti personali. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) L’Igor Gorgonzolala Banca Valsabbina Milleniumin tre set. Nella sesta giornata del campionato diA1-21 le padrone di casa battonocon i parziali di 25-18 25-16 e 25-16 centrando il quinto successo in sei gare stagionali. Tra le padrone di casa spicca Smarzek con 19 punti, segue Bosetti a quota 16 mentre tra le ospiti la top scorer è Angelina con 10 punti personali.

