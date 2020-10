Lazio, Pereira è atteso in Italia nelle prossime ore: già convocato in vista dell'Inter? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il brasiliano, in arrivo dal Manchester United, a breve sarà ufficialmente un giocatore della Lazio: sarà convocato in vista del match con l'Inter di domenica? Leggi su 90min (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il brasiliano, in arrivo dal Manchester United, a breve sarà ufficialmente un giocatore: saràindel match con l'di domenica?

DiMarzio : #Calciomercato #Lazio: in arrivo #AndreasPereira dal #ManchesterUnited Si tratta anche il giovane #GabrielPereira - DiMarzio : #Lazio, obiettivo #Pereira per il centrocampo - ManuBaio : #Lazio a un passo da Andreas #Pereira. Prestito con diritto di riscatto a 27 milioni di euro. Scambio di documenti… - AnsaRomaLazio : Lazio: domani visite mediche per Andreas Pereira. Giocatore arriva in prestito dallo United #ANSA - CampoFattore : #Calciomercato #SerieA #Roma: giornata chiave per Borja Mayoral, oggi summit con gli agenti dell'attaccante. Può… -