Brexit | Bruxelles avvia azione legale contro Regno Unito | Londra tira dritto

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “La Commissione europea ha inviato oggi aluna lettera di messa in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell’accordo di recesso” sulla. “Ciò segna l’inizio di un procedimento formale di infril. Ha un mese per rispondere alla lettera di oggi”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.“L’articolo 5 dell’accordo di recesso stabilisce che l’Unione europea e ildevono adottare tutte le misure appropriate per garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo di recesso e che devono astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere il ...