Batwoman | Javicia Leslie madrina della campagna contro il tumore al seno

Javicia Leslie, attrice protagonista della serie Batwoman, diventa madrina della campagna contro il tumore al seno durante il mese della prevenzione. Javicia Leslie, nuova protagonista della serie tv Batwoman, si unisce al popolare gioco per cellulare targato Zynga, Words With Friends, e all'American Cancer Society e diventa madrina di #WordsWithHope, la campagna per la prevenzione del tumore al seno lanciata in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione su questa malattia. L'American Cancer Society e Words With Friends stanno collaborando con la star di ...

Batwoman 2: Alex Morf sarà Victor Zsasz

Un altro villain di Batman si appresta ad entrare nell'Arrowverse: come rivelato dalla rivista Entertainment Weekly, Alex Morf (attore sia di Gotham che di Mindhunter) interpreterà Victor Zsasz n ...

