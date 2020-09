Ludovica Valli il retroscena sulla gravidanza | “Debilitata dalle cure”

Leggi su chenews

(Di martedì 29 settembre 2020)ilarriva a poche settimane dall’annuncio che ha lasciato davvero di stucco tutti i fan. Le parole. foto facebookL’ex tronista di Uomini e Donne è tornata ancora una volt a parlare della sua, la giovane infatti ha annunciato da poche settimane di aspettare il suo primo figlio dal compagno Gianmaria De Gregorio con cui fa coppia fissa da diverso tempo. Per tanto è riuscita a mantenere il riserbo come lei stessa ha ammesso sui social parlando con i suoi follower, durante la mostra del Cinema di Venezia ha infatti scelto anche un vestito molto ampio per nascondere le forme premaman. Oggi più che felice che mai in attesa del parto svela deiche fino ad ora ...