JPMorgan Chase ha accettato di pagare una multa di oltre 920 milioni di dollari negli Stati Uniti (Di martedì 29 settembre 2020) La banca americana JPMorgan Chase ha accettato di pagare una multa di oltre 920 milioni di dollari dopo aver ammesso le proprie responsabilità nella manipolazione di mercato riscontrata da indagini federali nel trading dei future dei metalli preziosi e dei Leggi su ilpost (Di martedì 29 settembre 2020) La banca americanahadiunadi920didopo aver ammesso le proprie responsabilità nella manipolazione di mercato riscontrata da indagini federali nel trading dei future dei metalli preziosi e dei

divorex82 : RT @ilpost: JPMorgan Chase ha accettato di pagare una multa di oltre 920 milioni di dollari negli Stati Uniti - Tizio_Original : RT @ilpost: JPMorgan Chase ha accettato di pagare una multa di oltre 920 milioni di dollari negli Stati Uniti - ilpost : JPMorgan Chase ha accettato di pagare una multa di oltre 920 milioni di dollari negli Stati Uniti - politica_popolo : Secondo Bloomberg è emerso un modello preoccupante quando la maggior parte dei dipendenti di JPMorgan Chase & Co. è… - EnricoFurlan3 : RT @confundustria: JpMorgan Chase, Hsbc, Standard Chartered, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon avrebbero autorizzato fino al 2017 alm… -

Ultime Notizie dalla rete : JPMorgan Chase JPMorgan Chase: ammette responsabilita' e accetta multa record da 920 mln $ per spoofing Il Sole 24 ORE JP Morgan in rosso a Wall Street, pagherà multa da 920 milioni dollari

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo JP Morgan che sta cedendo nel principale paniere Dow30 oltre un punto percentuale. La banca d'affari ha ammesso le proprie responsabilità ed accettato di pa ...

Multa da 920 milioni di dollari per manipolazione dei future su oro e argento

L'accusa è di aver manipolato il mercato per un periodo di oltre otto anni. L'accordo chiude un'indagine penale che vede coinvolti sei dipendenti ...

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo JP Morgan che sta cedendo nel principale paniere Dow30 oltre un punto percentuale. La banca d'affari ha ammesso le proprie responsabilità ed accettato di pa ...L'accusa è di aver manipolato il mercato per un periodo di oltre otto anni. L'accordo chiude un'indagine penale che vede coinvolti sei dipendenti ...