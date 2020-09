Fiorentina-Sampdoria | formazioni e dove si vede

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 settembre 2020) Venerdì 2 Ottobre 2020 nello Stadio Artemio Franchi alle ore 20:45 si disputerà la partita. I viola dopo il passo falso con l’Inter vogliono subito ripartire a pieno ritmo nel campionato, anche se c’è da dire che la loro prestazione è stata ottima a Milano. Lainvece viene da due sconfitte consecutive e deve cercare di sbloccarsi per tornare alla vittoria. Leggi anche: Benevento-Inter, probabiliL’unico dubbio per Iachini sono le condizioni fisiche del capitano Pezzella che non ha ancora recuperato dai problemi fisici che l’hanno tenuto fuori per le prime due giornate di campionato. Invece tutti a disposizione per Ranieri ...