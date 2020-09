Crespo | «Scudetto? Juve e Inter più attrezzate ma il Milan non deve avere limiti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 settembre 2020) Le dichiarazioni di Hernan, ex centravanti di, sulla corsa alloe sui rossoneri Hernan, ex centravanti di, è statovistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla lotta allo. IL COMMENTO – «Io non mi pongo, non li pongo ai ragazzi che alleno, però sono realista: ci sono formazioni piùdelper loe penso allae all’. I rossoneri devonoin testa l’obiettivo di entrare in zona Champions League: un passo per volta, senza fretta e senza illusioni ...