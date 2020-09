Bonus bici, attivo dal 4 novembre: stessa data anche per i rimborsi (Di martedì 29 settembre 2020) In molti stavano attendendo la notizia, ma ormai la data è certa: dal 4 novembre sarà attivo il Bonus bici e dalla stessa data verranno erogati anche i rimborsi per chi ha effettuato la spesa per acquistare una bici prima dell’attivazione del Bonus stesso. Bonus bici Con questo Bonus sarà possibile acquistare non solo le classiche biciclette ma anche quelle con pedalata assistita o monopattini elettrici, il tutto sia nuovo che usato. Lo scopo è quello di favorire la mobilità personale e non sono previsti limiti di reddito per poter beneficiare del ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 29 settembre 2020) In molti stavano attendendo la notizia, ma ormai laè certa: dal 4saràile dallaverranno erogatiper chi ha effettuato la spesa per acquistare unaprima dell’attivazione delstesso.Con questosarà possibile acquistare non solo le classicheclette maquelle con pedalata assistita o monopattini elettrici, il tutto sia nuovo che usato. Lo scopo è quello di favorire la mobilità personale e non sono previsti limiti di reddito per poter beneficiare del ...

ParisiSonia : RT @franchi_paola: Ho alunni che non possono acquistare i libri di testo, ma invece del bonus monopattino, bici, banchi a rotelle, mascheri… - PLANETHOTEL_NET : RT @franchi_paola: Ho alunni che non possono acquistare i libri di testo, ma invece del bonus monopattino, bici, banchi a rotelle, mascheri… - Ile2S : RT @franchi_paola: Ho alunni che non possono acquistare i libri di testo, ma invece del bonus monopattino, bici, banchi a rotelle, mascheri… - MakeDavero : RT @franchi_paola: Ho alunni che non possono acquistare i libri di testo, ma invece del bonus monopattino, bici, banchi a rotelle, mascheri… - Baci64 : RT @franchi_paola: Ho alunni che non possono acquistare i libri di testo, ma invece del bonus monopattino, bici, banchi a rotelle, mascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus bici Bonus mobilità monopattini e bici: come chiedere il rimborso La Gazzetta dello Sport Dal 1 ottobre via allo Spid: di cosa si tratta e come ottenerlo per accedere ai servizi pubblici on line

Dal 1 ottobre, per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, e in particolare dell’Inps, sarà necessario lo Spid. Sarà bene quindi prepararsi per tempo. Da quella data infatti l’Ente previde ...

Spid, Pec e contratto baby sitter e badanti: cosa cambia dal 1° ottobre

L’identità digitale servirà per fare tutto, la Pec diventerà obbligatoria per le imprese e il nuovo contratto per le babysitter e le badanti modificherà il welfare. Nel dettaglio quali sono i principa ...

Dal 1 ottobre, per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, e in particolare dell’Inps, sarà necessario lo Spid. Sarà bene quindi prepararsi per tempo. Da quella data infatti l’Ente previde ...L’identità digitale servirà per fare tutto, la Pec diventerà obbligatoria per le imprese e il nuovo contratto per le babysitter e le badanti modificherà il welfare. Nel dettaglio quali sono i principa ...