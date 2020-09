Bike to work impazza a Bologna, settimana da 6.436 chilometri (Di martedì 29 settembre 2020) BOLOGNA – Sette giorni dopo il lancio del contest che premia chi va a lavoro in bicicletta, i numeri di ‘Bike to work’ a Bologna parlano chiaro: molti bolognesi usano la bici per spostarsi in città e andare a lavoro, e tanti di questi non vivono in centro. In una settimana dall’avvio del contest di #Andràtuttinbici, campagna promossa dalla Consulta comunale della bicicletta di Bologna a sostegno degli spostamenti su due ruote (senza motore) in città, sono già 791 gli utenti che si sono iscritti all’app Wecity e che si stanno facendo ‘mappare’ nel loro tragitto casa-lavoro. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) BOLOGNA – Sette giorni dopo il lancio del contest che premia chi va a lavoro in bicicletta, i numeri di ‘Bike to work’ a Bologna parlano chiaro: molti bolognesi usano la bici per spostarsi in città e andare a lavoro, e tanti di questi non vivono in centro. In una settimana dall’avvio del contest di #Andràtuttinbici, campagna promossa dalla Consulta comunale della bicicletta di Bologna a sostegno degli spostamenti su due ruote (senza motore) in città, sono già 791 gli utenti che si sono iscritti all’app Wecity e che si stanno facendo ‘mappare’ nel loro tragitto casa-lavoro.

comuniciclabili : Pedalare sotto la pioggia: cinque accessori per bike to work e bike to school - news_ferrara : Con il progetto 'Bike to work' dalla Regione contributi per favorire l'uso della bicicletta per gli spostamenti in… - PiacenzaPress : Bike To Work, l’avviso pubblico del Comune di Piacenza. Mancioppi: “Una serie di interventi per favorire la mobilit… - debernido : RT @fiabonlus: Pedalare sotto la pioggia: cinque accessori per bike to work e bike to school - viagginbici : RT @fiabonlus: Pedalare sotto la pioggia: cinque accessori per bike to work e bike to school -

Ultime Notizie dalla rete : Bike work Con il progetto 'Bike to work' dalla Regione contributi per favorire l'uso della bicicletta per gli spostamenti in città CronacaComune Bike to work impazza a Bologna, settimana da 6.436 chilometri

A una settimana dalla partenza del contest di #Andràtuttinbici, già 791 utenti si sono iscritti all'app Wecity e hanno registrato il loro tragitto casa-lavoro nella mappa interattiva ...

Contributi a chi va al lavoro utilizzando la bicicletta

Un riconoscimento per chi sceglie la bicicletta al posto dell’auto per recarsi al lavoro. È questa la sintesi del progetto ‘Bike to Work’, rivolto ai dipendenti delle aziende centesi e reso possibile ...

A una settimana dalla partenza del contest di #Andràtuttinbici, già 791 utenti si sono iscritti all'app Wecity e hanno registrato il loro tragitto casa-lavoro nella mappa interattiva ...Un riconoscimento per chi sceglie la bicicletta al posto dell’auto per recarsi al lavoro. È questa la sintesi del progetto ‘Bike to Work’, rivolto ai dipendenti delle aziende centesi e reso possibile ...