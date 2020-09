Usa, ancora guai per Donald Trump Nyt: "Non paga le tasse da 10 anni" (Di lunedì 28 settembre 2020) Il presidente americano, Donald Trump, ha pagato solo 750 dollari di tasse federali sul reddito nel 2016, l'anno in cui ha vinto le elezioni. Lo ha rivelato il New York Times, precisando che il capo della Casa Bianca ha pagato la stessa cifra Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 settembre 2020) Il presidente americano,, hato solo 750 dollari difederali sul reddito nel 2016, l'anno in cui ha vinto le elezioni. Lo ha rivelato il New York Times, precisando che il capo della Casa Bianca hato la stessa cifra Segui su affaritaliani.it

carolafrediani : ?? Oggi nella mia newsletter #GuerrediRete: - il rischio cyber negli Usa 2020 e lo spettro degli hack-and-leak - il… - NicolaPorro : A due mesi dal voto americano, #Trump non è affatto fuori gioco. Anzi, nonostante la #pandemia, intravede il second… - marcodimaio : Ancora violente proteste negli #USA a #Louisville dopo che un giudice non ha condannato due poliziotti che causaron… - Affaritaliani : Usa, ancora guai per Donald Trump Nyt: 'Non paga le tasse da 10 anni' - IrisPezzali : RT @EugenioCardi: #AmyConeyBarrett paladina della lobby delle armi. Già, perché evidentemente 400 milioni di armi possedute legalmente negl… -